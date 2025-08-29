'Bloodbrothers' ve 'Braddock' oyuncusu hayatını kaybetti

1960'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan Floyd Levine'dan acı haber verdi. ABD'li oyuncu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Floyd Levine'ın vefat haberini, gelini Tracy Robbins sosyal medya hesabından duyurdu. Robbins, Floyd Levine için "Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos'ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti. Seni çok özleyeceğim ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun" ifadelerini kullandı.

YER ALDIĞI PROJELER

Floyd Levine, özellikle 1970'lerden itibaren televizyon dizileri ve filmlerde rol aldı, karakter oyuncusu olarak tanındı. Çok sayıda yapımda destekleyici rollerde yer aldı ve Hollywood'da uzun yıllar kariyerine devam etti. Genellikle dram ve aksiyon türlerinde yer aldı.

Floyd Levine'ın yer aldığı projelerin bazıları şöyle; 'Bloodbrothers', 'Braddock: Missing in Action III', 'Angel III: The Final Chapter', 'Quincy', 'ME', 'Hill Street Blues', 'Hart to Hart', 'The Love Boat', 'Police Squad!', 'The A-Team', 'The Dukes of Hazzard', 'Head of the Class', 'Cagney & Lacey', 'Manimal', 'Crazy Like a Fox', 'Cousin Skeeter', 'Arliss.'