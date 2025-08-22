Böbrek ameliyatı olan Devrim Özkan'dan hastane paylaşımı
Böbrek ameliyatı geçiren ünlü oyuncu Devrim Özkan, hastaneden yaptığı paylaşımlarla sağlığının iyiye gittiğini duyurdu. Sevenlerinin desteğiyle moral bulan Özkan, fotoğraflarının altına, 'İyi ki varsınız, teşekkürler' notunu yazdı.
Devrim Özkan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendirmişti. Oyuncu, böbreklerinden operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Özkan, hastane odasında sevdikleri tarafından çiçeklerle çevrelendiği anları yayımladı. Oyuncu o fotoğraflara, "İyi ki varsınız, teşekkürler" notunu düştü.
Öte yandan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile geçtiğimiz günlerde barışan Özkan’ın, sadece 15 gün süren kısa bir aşkın ardından yeniden yollarını ayırdığı öğrenilmişti.