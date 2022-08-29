Bodrum tatilinden dönen Pelin Karahan fiyatlardan dert yandı

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Bodrum'da tatil yapan Karahan, fiyatlara isyan etti.

"EVDE YEMEK DAHA UYGUN"

Pelin Karahan, Bodrum'dan dönünce tatili hakkında konuştu. Tatilde daha çok evde yediklerini ve bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığını söyledi.

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi. Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" şeklinde konuştu.