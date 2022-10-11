Boğazından parça alınmıştı! Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın mutlu haberi verdi

79 yaşındaki Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'ın geçtiğimiz aylarda ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Tahlil sonuçlarını eşi Sönmez Köksal'dan öğrenen Filiz Akın, temiz çıktığı için büyük mutluluk yaşadı.

FİLİZ AKIN'DAN İYİ HABER

İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Filizakink (@filizakink)'in paylaştığı bir gönderi

Takipçileri ise usta oyuncunun paylaşımına, "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

"SİZLERE TEŞEKKÜRLERİM HİÇ BİTMEZ"

Ocak ayında midesindeki tüp çıkartılan Filiz Akın'ın sağlık durumu iyiye gitmiş hatta 79'uncu doğum gününü de evinde kutlamıştı. Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamayı da ihmal etmeyen Akın, Yeşilçam yıllarından bir fotoğrafını paylaştı ve gönderisine; “Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığı için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez” notunu düşmüştü.

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