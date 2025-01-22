Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası için ünlülerden taziye mesajları
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangın Türkiye'yi derinden sarstı. Yangın felaketi sonrası ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.
Tarkan
'Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun.'
Hülya Koçyiğit
Bugün Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın haberi ile yüreğimize ateş düştü. Büyük umutlar ile hazırlanan valizler, belki günler öncesinden yapılan planlar yerini büyük bir acıya bıraktı. Çok üzgünüm. Yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum.
Hadise
Bugün Kartalkaya'da yaşanan yangın haberleriyle sarsıldım... Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim,bu acı olaydan etkilenen herkesle...
Hande Yener
"Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz."