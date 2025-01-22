Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası için ünlülerden taziye mesajları

Hülya Koçyiğit

Bugün Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın haberi ile yüreğimize ateş düştü. Büyük umutlar ile hazırlanan valizler, belki günler öncesinden yapılan planlar yerini büyük bir acıya bıraktı. Çok üzgünüm. Yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabır diliyorum.