Bora Akkaş, 8 aylık hamile eşinden özür diledi

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Üç Kuruş' dizisinde Nesrin Cevadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş birlikte rol almışlardı. Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü için bir önceki yıla ait video paylaşınca görüntüler adeta olay yarattı.

GÖRÜNTÜLERDE NE VARDI?

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Bora Akkaş'ın Nesrin Cevadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı görülüyordu. 8 aylık hamile eşi Oben Alkan’la mutlu bir evliliği olan Akkaş paylaşılan görüntülerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akkaş görüntülerin geçen yıla ait olduğunu söyledi ve eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

"EŞİMİN DOĞUMUNA AZ BİR SÜRE KALA MESELE OLMASINDAN RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Akkaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Nesrin'in, Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime... Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu, sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara mutsuzluğumu belirtmek isterim”

URAZ KAYGILAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Oyuncu, Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğduğu paylaşımına “Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın” notunu düştü. Nesrin Cevadzade ise yapılan olumsuz yorumlara İngilizce yanıt verdi: “Haters gonna hate.” (Kıskananlar çatlasın.)