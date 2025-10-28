Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın hastanede yatan kızlarından sevindiren haber
Zatürre teşhisiyle hastanede yatan ünlü çift Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın minik kızları Suzan, başarılı tedavisinin ardından taburcu edilerek evine ulaştı. Aile, sevenlerine teşekkür etti.
Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın minik kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Bir süredir hastanede tedavi gören küçük Suzan’ın durumu iyileşince normal odaya alınmıştı. Ünlü çifttin kızlarından sevindiren bir haber geldi.
"TABURCU OLMANIN DAYANILMAZ MUTLULUĞU"
Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu" notuyla kızlarının hastaneden çıktığını duyurdu.