Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları 4 gündür yoğun bakımda

Bora Akkaş ve Oben Alkan çiftinin kızı Suzan, 4 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Anne Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla minik kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları 4 gündür yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmiş ve aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları 4 gündür yoğun bakımda

Son olarak minik Suzan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 

Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları 4 gündür yoğun bakımda

Oben Alkan, sosyal medya paylaşımında kızları Suzan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek; "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" dedi.