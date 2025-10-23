Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları 4 gündür yoğun bakımda

Oben Alkan, sosyal medya paylaşımında kızları Suzan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek; "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" dedi.