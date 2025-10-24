Bora Cengiz: Eniştem Ataol Behramoğlu'nun hayatını anlatacak filmde oynayabilirim

Bora Cengiz, İnci Taneleri dizisinde Nehir'in nişanlısı Arcan karakterini canlandırıyordu. Ünlü oyuncu, önceki gün Hafta Sonu mikrofonuna konuştu.

BU SEZON İNCİ TANELERİ'NDE OLMAYACAK

Genç oyuncu Bora Cengiz bu sezon İnci Taneleri dizisinin kadrosunda olmayacağını duyurdu.

"HİKAYE BU KADARMIŞ"

Bora Cengiz, İnci Taneleri için, "Güzel bir serüvendi, oyuncu arkadaşlarımla tatlı tatlı çalıştım. Hikaye bu kadarmış. İnci Taneleri bana ne kattı diye sorarsınız, Edebiyat'la aram düzeldi. Yazmaya başlamadım ama güzel yazılırsa oynarım" açıklamasında bulundu.

"ENİŞTEMİN HAYATINI ANLATAN FİLMDE OYNAMAK İSTERİM"

Teyzesi Türk edebiyatının ünlü ismi Ataol Behramoğlu ile evli olan Cengiz, bir gün bir teklif gelirse eniştesinin hayatını anlatacak filmde oynayabileceğini söyledi.

İNCİ TANELERİ ARCAN KİMDİR?

Arcan, Nehir'in erkek arkadaşıdır. Nehir'in büyük aşk yaşadığı isim olarak biliniyor. Son olarak Ömer dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Bora Cengiz, İnci Taneleri dizisinde Nehir'in nişanlısı Arcan karakteriyle ekranlara geliyordu.