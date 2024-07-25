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Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım...
Zeynep-Volkan Demirel çiftinin yaz tatili tam gaz devam ediyor. Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı.
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Yakın zamanda boşanacakları iddia edilen Volkan-Zeynep Demirel çifti, tekne tatilinden görüntüler paylaştı.
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"BENİM KAPTANIM"
Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları "Benim kaptanım" notuyla paylaştı.
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13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.
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Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.