Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım...

Zeynep-Volkan Demirel çiftinin yaz tatili tam gaz devam ediyor. Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım... - Resim : 1

Yakın zamanda boşanacakları iddia edilen Volkan-Zeynep Demirel çifti, tekne tatilinden görüntüler paylaştı.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım... - Resim : 2

"BENİM KAPTANIM"

Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları "Benim kaptanım" notuyla paylaştı.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım... - Resim : 3

13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. 

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Boşanacakları iddia edilmişti! Volkan Demirel'den Zeynep Demirel'e: Benim kaptanım... - Resim : 4

Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.