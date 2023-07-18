Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den paylaşım: İyileştiğin anları unutma

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile ilişkiye başlamış, 2015 yılında evlenmişti. Ünlü çiftin, bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve evlilik terapistine gittikleri ancak aralarındaki problemleri çözemedikleri öne sürülmüştü.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Evlilikleri boyunca en mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

"İYİLEŞTİĞİN ANLARI UNUTMA"

Ayrılığın ardından Bülent Şakrak çocukarıyla çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ceyda Düvenci ise ilk kez paylaşımda bulundu.

8 yıllık evlilikleri biten çiftten Ceyda Düvenci, son olarak "İyileştiğin anları unutma" notuyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına ünlü isimler Burcu Kara, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Ebru Şallı, Dolunay Soysert ve Işın Karaca'dan yorumlar gecikmedi.