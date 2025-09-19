Brad Everett Young trafik kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu ve fotoğrafçı Brad Everett Young, Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ters yönde giden bir otomobilin, Young'ın kullandığı araca çarptığı öğrenildi. Oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Brad Young'ın sözcüsü Paul Christensen; "Onun her iki sanat dalına da bu sanatlarla uğraşan insanlara olan tutkusu da benzersizdi" dedi. 46 yaşında hayata veda eden Brad Everett Young, oyunculuktan sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. Young, pek çok ünlü dergide çalışmış ve kırmızı halıda meslektaşlarını fotoğraflamıştı.