Brad Pitt aradığı aşkı yıllar sonra buldu! Artık sevgilim diye tanıtıyor

59 yaşındaki ödüllü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan evliliği sonrasında birçok kişiyle birliktelik yaşamış ancak aradığı mutluluğu bulamamıştı. Pitt, Angelina Jolie ile çalkantılı boşanma sürecinin ardından mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile flört etmeye başlamıştı.

SEVGİLİSİ OLARAK TANITIYOR

Ünlü aktörün son 1 yıldır birlikte olduğu takı tasarımcısı Ines de Ramon ile son derece güzel bir ilişki yaşadığını duyuran kaynaklar, Pitt’in çok mutlu olduğunu ekledi.

İkiliye yakın bir kaynak, De Ramon'un Brad Pitt'i çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu, Brad'in boşanmadan sonra ilk düzgün ilişkisi... Onu kız arkadaşı olarak tanıtıyor" şeklinde konuştu.

İLK KEZ KONSER ÇIKIŞINDA GÖRÜLMÜŞLERDİ

Brad Pitt ve Ines de Ramon, ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile birlikte bir konser çıkışında birlikte görülmüştü.

Daha sonra Ines de Ramon, Pitt’in başrolünü oynadığı "Babylon" filminin galasından sonra verilen partiye katılmıştı.