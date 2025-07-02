Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı
Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt, katıldığı bir podcast yayınında özel hayatına dair samimi ve esprili yorumlarıyla gündem oldu. Pitt, cinsel hayatı hakkında konuşurken, "Hiç eşcinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" ifadesini kullanarak dikkat çekti.
Hollywood'un 61 yaşındaki Oscar'lı yıldızı Brad Pitt, komedyen Dax Shepard'ın podcast yayınına katılarak cinselliği hakkında yaptığı samimi ve esprili açıklamalarla gündeme geldi.
Sunucu Shepard'ın "Seninle tanışma şeklimiz göz önüne alındığında... Bu seni gerginleştiriyor mu?" sözlerine karşılık veren Pitt, şaka yollu bir şekilde, "Cinsel olarak mı demek istiyorsun?" diyerek araya girdi. Bu anlar, programın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Programın yardımcı sunucusu Monica Padman; "O da istiyor!" sözlerini sarf edince Dax Shepard; "Umarım orada biter" diye espri yaptı. Brad Pitt, daha sonra "Biliyor musun, hiç eşcinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" dedi. Sonra Shepard'a döndü ve "Ama yaşasaydım, o kişi sen olmazdın" diye ekledi.
Angelina Jolie'den 2016'da ayrılan Pitt, 2022'nin sonlarından bu yana mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor.