Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı

Programın yardımcı sunucusu Monica Padman; "O da istiyor!" sözlerini sarf edince Dax Shepard; "Umarım orada biter" diye espri yaptı. Brad Pitt, daha sonra "Biliyor musun, hiç eşcinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" dedi. Sonra Shepard'a döndü ve "Ama yaşasaydım, o kişi sen olmazdın" diye ekledi.