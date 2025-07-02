Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı

Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt, katıldığı bir podcast yayınında özel hayatına dair samimi ve esprili yorumlarıyla gündem oldu. Pitt, cinsel hayatı hakkında konuşurken, "Hiç eşcinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" ifadesini kullanarak dikkat çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı - Resim : 1

Hollywood'un 61 yaşındaki Oscar'lı yıldızı Brad Pitt, komedyen Dax Shepard'ın podcast yayınına katılarak cinselliği hakkında yaptığı samimi ve esprili açıklamalarla gündeme geldi. 

2 / 5
Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı - Resim : 2

Sunucu Shepard'ın "Seninle tanışma şeklimiz göz önüne alındığında... Bu seni gerginleştiriyor mu?" sözlerine karşılık veren Pitt, şaka yollu bir şekilde, "Cinsel olarak mı demek istiyorsun?" diyerek araya girdi. Bu anlar, programın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

3 / 5
Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı - Resim : 3

Programın yardımcı sunucusu Monica Padman; "O da istiyor!" sözlerini sarf edince Dax Shepard; "Umarım orada biter" diye espri yaptı. Brad Pitt, daha sonra "Biliyor musun, hiç eşcinsel deneyimim olmadı. O fırsatı bir şekilde kaçırdım" dedi. Sonra Shepard'a döndü ve "Ama yaşasaydım, o kişi sen olmazdın" diye ekledi.

4 / 5
Brad Pitt: Hiç eşcinsel deneyimim olmadı - Resim : 4

Angelina Jolie'den 2016'da ayrılan Pitt, 2022'nin sonlarından bu yana mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birliktelik yaşıyor.