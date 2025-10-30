Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemede karşı karşıya

Angelina Jolie ile Brad Pitt, Şubat 2022'den beri, evli oldukları dönemde satın aldıkları, içinde şarap imalathaneleri, şarap bağları ve şatolarının bulunduğu Fransa'daki Chateau Miraval için hukuk mücadelesi veriyor.

Özellikle Brad Pitt, 2016'da ayrıldığı Angelina Jolie ile hukuk mücadelesinde kararlılığını sürdürüyor.

Brad Pitt'in avukatları, Los Angeles'taki mahkemeye sunduğu belgelerle, Angeline Jolie'den Chateau Miraval'daki hissesinin satışıyla ilgili özel yazışmalarını talep etti. Pitt, eski eşinin, işletme müdürü Terry Bird, İngiliz halkla ilişkiler uzmanları Chloe Dalton ve Arminka Helic ile iki finans danışmanıyla olan e-postalarını mahkemeye teslim etmesini istedi. Pitt, belgelerde Jolie'nin daha önce kendi beyanında, Terry Bird ile iş ve profesyonel hayatının her yönüyle, hukuki konular da dahil olmak üzere, düzenli olarak konuştuğunu kabul ettiğini belirtti. Jolie, tartışmalı belgeleri vermeyi reddetti.

22 BELGENİN İBRAZ EDİLMESİ TALEBİNİ TEKRAR ETTİ

Brad Pitt'in avukatları, Angelina Jolie'nin "davanın özüne ilişkin kritik belgeleri gizleme ayrıcalığını kötüye kullandığını" belirterek, 22 belgenin ibraz edilmesi talebini tekrar etti.

Angelina Jolie’nin hukuk ekibi, bu davayı Brad Pitt’in, eski eşini yıllardır “Taciz ve kontrol etme” çabasıyla sürdürdüğünü söylüyor.