Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt hayatını kaybetti

Brad Pitt, 84 yaşındaki annesi Jane Etta Pitt'in vefatıyla sarsıldı.

"HENÜZ HAZIR DEĞİLDİK"

Acı haberi, ünlü oyuncunun yeğeni Sydney Pitt duyurdu. Sydney, açıklamasında; "Tatlı anneannem Jane Etta, gitmene henüz hazır değildik ama artık özgürce şarkı söyleyip, dans edip, resim yapabildiğini bilmek, içimizi biraz olsun rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.

Brad Pitt'in annesiyle güçlü bir bağı olduğu biliniyordu. Ailenin bir arada kalmasında önemli bir rol üstlenen Jane Etta Pitt, 5 yıl önce tüm aileyi bir araya getiren özel bir etkinlik düzenlemişti. Eski bir aile danışmanı olan Jane Etta Pitt, genellikle kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etse de, eşi William Pitt ile birlikte zaman zaman Brad Pitt'in filmlerinin galalarında yer almıştı.