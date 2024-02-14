Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu

Brad Pitt'in eski oda arkadaşı oyuncu Jason Priestley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Brad Pitt ile beraber günlerce duş almadığını ve bu konuda yarıştıklarını anlattı.

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Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu - Resim : 1

"Evimiz Hollywood'da" adlı yapımla tanınan Kanadalı ünlü oyuncu Jason Priestley, eski ev arkadaşı ve meslektaşı Brad Pitt hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu - Resim : 2

Jason Priestley; "Kimin duş almadan en uzun süre dayanabileceğini görmek için iddiaya girerdik" diyerek Brad Pitt ile aralarındaki yarıştan bahsetti.

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Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu - Resim : 3

"HER ZAMAN BRAD KAZANIYORDU"

"Şimdi bunu düşünüyorum ve kendi kendime; "Dostum, ne kadar iğrenç' diyorum" ifadelerini kullanan Jason Priestley, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aramızdaki bu oyunu her zaman Brad kazanırdı. Artık böyle şeyler yaptığını sanmıyorum ama o zamanlar duş almadan çok uzun süre dayanabiliyordu.

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Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu - Resim : 4

"LOS ANGELES'IN BERBAT BİR BÖLGESİNDE YAŞIYORDUK"

Üçüncü bir ev arkadaşları olduğunu da söyleyen Jason Priestley, "Los Angeles'ın berbat bir bölgesinde iki yatak odalı bir dairede yaşıyorduk" diye konuştu.