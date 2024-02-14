Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu
Brad Pitt'in eski oda arkadaşı oyuncu Jason Priestley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Brad Pitt ile beraber günlerce duş almadığını ve bu konuda yarıştıklarını anlattı.
"Evimiz Hollywood'da" adlı yapımla tanınan Kanadalı ünlü oyuncu Jason Priestley, eski ev arkadaşı ve meslektaşı Brad Pitt hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Jason Priestley; "Kimin duş almadan en uzun süre dayanabileceğini görmek için iddiaya girerdik" diyerek Brad Pitt ile aralarındaki yarıştan bahsetti.
"HER ZAMAN BRAD KAZANIYORDU"
"Şimdi bunu düşünüyorum ve kendi kendime; "Dostum, ne kadar iğrenç' diyorum" ifadelerini kullanan Jason Priestley, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aramızdaki bu oyunu her zaman Brad kazanırdı. Artık böyle şeyler yaptığını sanmıyorum ama o zamanlar duş almadan çok uzun süre dayanabiliyordu.
"LOS ANGELES'IN BERBAT BİR BÖLGESİNDE YAŞIYORDUK"
Üçüncü bir ev arkadaşları olduğunu da söyleyen Jason Priestley, "Los Angeles'ın berbat bir bölgesinde iki yatak odalı bir dairede yaşıyorduk" diye konuştu.