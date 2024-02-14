Brad Pitt'in eski oda arkadaşından itiraf: Günlerce duş almadan durabiliyordu

"HER ZAMAN BRAD KAZANIYORDU"

"Şimdi bunu düşünüyorum ve kendi kendime; "Dostum, ne kadar iğrenç' diyorum" ifadelerini kullanan Jason Priestley, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Aramızdaki bu oyunu her zaman Brad kazanırdı. Artık böyle şeyler yaptığını sanmıyorum ama o zamanlar duş almadan çok uzun süre dayanabiliyordu.