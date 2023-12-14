Bradley Cooper-Irina Shayk çiftinin kızı Lea ilk kez kamera karşısında

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan ve bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan Maestro filminin Los Angeles'ta prömiyeri yapıldı.

Genellikle kızı Lea'yı kameralardan uzak tutmaya çalışan Bradley Cooper, bu kez Maestro prömiyerine getirdi. Cooper'ın, kızını Maestro prömiyerine getirmesinin ise özel bir sebebi bulunuyor.

SHAYK'TAN GURUR PAYLAŞIMI

Ünlü model Irina Shayk ise sosyal medya hesabından filmin afişi paylaşarak Cooper ve kızı Lea ile gurur duyduğunu ifade etti.

Shayk bir röportajında "Bradley, Lea için hayal edebileceğim en iyi baba" demişti. Shayk ve Cooper, 2019 yılında yollarını ayırmıştı.