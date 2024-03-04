Bradley Cooper: Kızımla bağ kurmakta zorlandım

O günler hakkında konuşan Cooper, “Dürüst olmam gerekirse ilk sekiz ay ‘Onu (kızını) gerçekten seviyor muyum bilmiyorum bile’ durumundaydım.” dedi.

“Harika, çok havalı, bu şeyin gözlerimin önündeki değişimine şahit oluyorum. ... Çok etkilendim. Onunla ilgilenmeyi sevdim. Eğer biri silahla gelse onun için ölür müydüm? Bilmiyorum” diyerek o günlerdeki hislerini anlattı.

Fakat sonunda aniden bir anın geldiğini ve bir aydınlanma yaşayarak kızı için bir an bile tereddüt etmeden ölebileceğini anladığını belirtti.

"BABA OLMASAYDIM HAYATTA OLACAĞIMDAN EMİN DEĞİLİM"

Lea'nın hayatını tamamen değiştirdiğini itiraf eden Cooper, "Baba olmasaydım hayatta olacağımdan emin değilim. Çünkü bundan sonra yapacağınız her şeyi bu belirleyecek. DNA’nız size sizden daha önemli bir şeyin var olduğunu söyleyecek" ifadelerini kullandı.