Brezilya tescilli güzeli Gleycy Correia bademcik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Brezilyalı tescilli güzel Gleycy Correia'nın bademcik ameliyatı sonu oldu. 27 yaşındaki Correia, ameliyat sonrası komaya girdi. Genç model, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Gleycy Correia, iki gün önce yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"YANLIŞ MÜDAHALE!"

Correia'nın aile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını dile getirdi.

Abreu, ayrıca, "Tanrı, prensesimizi almak için bu günü seçti. Onu çok özleyeceğini biliyoruz ama şimdi gülümsemesiyle gökyüzünü aydınlatacak..." ifadelerini kullandı.

2018'DE TAÇLANDIRILDI

Correia, 2018'de Miss United Continents Brezilya'yı taçlandırdı.

Ayrıca, lazer tedavisi ve kalıcı makyaj konusunda uzmanlaşmış, müşterilere makyaj görünümünü oluşturmak için kozmetik dövmeler yaptıran bir girişimciydi.

Correia, Instagram'da 52.000 takipçi topladı ve komaya girdikten sonra hesabı, sayfasında dualar yazan akrabaları tarafından ele geçirildi.

8 YAŞINDAYKEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Brezilya'da yoksulluk içinde büyüdükten sonra sosyal medyada yetişmesinden bahsetti. Correia, sadece sekiz yaşındayken bir güzellik salonunda manikürcü olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Instagram'da "Güçlü olmak tek seçenek olana kadar ne kadar güçlü olduğumuzu asla bilemeyeceğiz" diye yazdı.

'Gerçekten altın bir beşikte doğmadım, çok mütevazi bir aileden geliyorum ama bununla çok gurur duyuyorum, gerçekten gurur duyuyorum.'