Britanya Kraliyet Ailesi'nde kim, ne kadar kazanıyor?

Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen gazetelerinden Guardian, kraliyet ailesi üyelerinin resmi görevlerini yerine getirerek ne kadar para kazandıklarını ortaya çıkardı.

Guardian, kraliyet ailesi üyelerinin maaşlarına dair bilgi edinmek için Buckingham Sarayı'yla iletişime geçildiğini fakat kendileriyle herhangi bir belge paylaşılmadığını yazdı. Habere göre saray, kraliyet ailesi üyelerine yapılan ödemelerle ilgili bilgileri yayımlamayı 2010'da durdurdu.

Haberde, kraliyet ailesi üyelerinin belirli dönemlerde yürüttükleri resmi görevlerden yola çıkılarak tahmini hesaplamalara yer verildi. Independent'ın haberine göre liste şöyle:

Kral III. Charles

Kral III. Charles, 2002-2022'de resmi olarak 10 bin 934 faaliyete katıldı ve bunlardan toplamda 612 milyon sterlin (yaklaşık 14,6 milyar TL) gelir elde etti. Charles bu kazancı, tahta geçmeden önce Galler Prensi'yken, ülkenin güneybatısındaki Cornwall Düklüğü'nden elde edildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in geçen yıl hayatını kaybetmesinin ardından 8 Eylül'de tahta geçen 74 yaşındaki Charles'ın kazancı artık, ülkenin kuzeyindeki Lancester Düklüğü'nden gelecek. Guardian, bu miktarın yılda 20 milyon sterlini (yaklaşık 480 milyon TL) bulabileceğini yazdı.

Buna ek olarak Charles'ın, BK Hazinesi'nden kraliyet ailesine ayrılan 86,3 milyon sterline (yaklaşık 2 milyar TL) de erişimi var. Bu para, genellikle diğer kraliyet üyelerinin masraflarının ödenmesinde kullanılıyor.

Konsort Kraliçe Camilla

2005'te Charles'la evlenerek kraliyet ailesine katılan Camilla, bu tarihten 2022'ye kadar toplamda resmi olarak 3 bin 886 faaliyette yer aldı.

Kralın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreninde resmen kraliçe unvanını alacak olan Camilla'nın gelirleri, eskiden Charles'ın kontrolündeki Cornwall Düklüğü'nden geliyordu. Bu miktarsa kamuyla paylaşılmıyor.

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Catherine

Araştırmaya göre Prens William, 2006-2022'de toplamda resmi olarak 2 bin 38 faaliyete katıldı. Önceden Kate Middleton adını kullanan Prenses Catherine içinse bu sayı 2011-2022'de 1168 oldu. 40 yaşındaki prensle 41 yaşındaki prensesin, söz konusu dönemde ne kadar ödeme aldıkları bilinmiyor.

Fakat Guardian, Charles'ın tahta geçmesiyle varis konumuna yükselen William'ın, bu sayede Cornwall Dükü unvanını da elde ederek, bu düklükten yılda en az 20 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon TL) kazanç sağlayabileceğini belirtti. Haberde, William'a annesi Prenses Diana ve büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'ten milyonlarca sternlik miras kaldığına fakat bu miktarın da bilinmediğine dikkat çekildi.

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Prenses Meghan

Prens Harry ve Prenses Meghan Markle, 2020'de kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınarak büyük tartışma yaratmıştı. Araştırmaya göre Harry, 2006-2019'da resmi olarak toplamda 1190 faaliyete katıldı. Bu sayı 2018-2019'da Meghan için 179'du.

38 yaşındaki Harry de kardeşi William gibi eskiden Charles'ın kontrolündeki Cornwall Düklüğü'nden elde edilen gelirden pay alıyordu. Sussex Dükü'ne ödenen miktar da gizli tutuluyor. 41 yaşındaki Meghan'ın geliri de bilinmiyor. Fakat Guardian, Harry'e de Prenses Diana ve Kraliçe II. Elizabeth'ten yüklü miktarda miras kaldığını yazdı.