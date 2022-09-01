Britney Spears: "Babam bana her zaman çirkin ve şişman olduğumu söyledi"

Britney Spears, Pazar günü YouTube'da yayınlanan videoda yaşadığı korkulu çocukluğunu anlattı. Spears, videoda “Her zaman mükemmel ve güzel olmak zorunda” olduğu için isyan ettiğini paylaştı.

Pazar günü Youtube kanalına çocukluğunu anlatan Britney Spears, çocukluğunda vücudundan utandığını ve spor salonuna gitmeye zorlandığını iddia etti. 40 yaşındaki şarkıcı, Louisiana, Kentwood'da geçen çocukluğuna dair korku dolu anlarını paylaştı.

Britney Spears, babasının kontrolünde olan çocukluğu hakkında şunlar söyledi: "Korktum. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Hiçbiri bana mantıklı gelmedi. Tek hatırladığım, bana söyleneni yapmak zorunda olduğumdu. Her gün şişman olduğum söylendi, spor salonuna gitmem gerekiyordu, sadece gitmem gerekiyordu ve hiç bu kadar moralimin bozuk olduğunu hatırlamazdım. Ve sadece, beni bir hiç gibi hissettirdiler."

Şarkıcı, konservatuvara başlamadan önceki gece evde arkadaşlarıyla pijama partisi yaptığı zamanı da anlattı. Sabah, ailesi eve bir SWAT (Askeri eğitim) ekibi göndermişti. Spears, olanlarla ilgili kafasının ne kadar karıştığını hatırladı. "Evimde bir SWAT ekibi vardı" dedi. Spears, "Benim için gerçekten kafamı karıştıran şey, arkadaşlarımın sokakta benim için savaşmaları, ancak kız kardeşim ve annemin hiçbir şey yapmamasıydı." dedi ve devam etti. "Tek hatırladığım, bana söyleneni yapmam gerektiğiydi. Her gün şişman olduğum söylendi, spor salonuna gitmem gerekiyordu."



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Britney Spears ayrıca #FreeBritney hareketinin destekçilerine de teşekkür etti ve gözetim kararını geçebilmesinin aracı olarak onları gösterdi. "Siz benim hayatımı kurtardınız" dedi.