Britney Spears, bebeğini kaybetti: "Mucize bebeğimizi kaybettiğimizi açıklamak bizim için çok üzücü"

40 yaşındaki dünya yıldızı Britney Spears, geçtiğimiz ay yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari'den bebek beklediğini açıklamıştı. Spears mesajında, kilo aldığını fark edip, test yaptığını ve sonucun pozitif çıktığını belirtmişti. Ünlü şarkıcı üzücü haberi verdi, düşük yaptığını duyurdu.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine açıklama yapan Britney Spears, “Büyük bir üzüntüyle hamileliğin erken aşamasında mucize bebeğimizi kaybettiğimizi duyuruyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman” dedi.

"HER EBEVEYN İÇİN KAHREDİCİ BİR DURUM"

Britney Spears, hamileliğin erken döneminde yaşadığı kayıp için çok üzgün olduğunu belirtti.

"Her ebeveyn için kahredici bir durum." açıklamasında bulunan Amerikalı pop yıldızı, ailesini büyütmeye devam edeceğini ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Britney Spears (@britneyspears)'in paylaştığı bir gönderi

İKİ ÇOCUĞU VAR

Çift, “Birbirimize olan sevgimiz bizim gücümüzdür. Güzel ailemizi büyütmeyi denemeye devam edeceğiz” dedi. 40 yaşındaki Britney Spears’ın eski kocası Kevin Federline’den iki oğlu var.

NİŞANLISINDAN DESTEK

Spears’ın gönderisine yorum yapan nişanlısı Sam Asghari “Yakında bir mucizemiz olacak” ifadelerini kullandı.