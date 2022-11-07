Britney Spears hastalığını açıkladı: Beyniniz sonunda duruyor!

Britney Spears, geçtiğimiz aylarda hayranlarına üzücü bir haber vermişti. Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından ‘travma’ yaşadığını paylaşan ünlü şarkıcı, müzik kariyeriyle ilgili açıklama yapmıştı. Spears şimdi ise hastalığıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

''TANRI DIŞINDA BİR TEDAVİSİ YOK''

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, “Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor” şeklinde mesaj yazdı.

“ACILI VE AĞRILI...”

“Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor” diyen Spears, “Haftada üç kez uykumdan ellerimin tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor ve vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım. Acılı ve ağrılı” ifadesini kullandı.

Spears’ın ayrıca, “O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim” sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlandı.

Spears mesajında, “Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor. Ama eskisi gibi hareket edemiyorum” ifadesine de yer verdi.

Spears, “Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum” dedi.

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