Britney Spears: Müziğe asla dönmeyeceğim!

13 yıl boyunca babasının vesayeti altında yaşayan, Kasım 2021'de kendi deyimiyle "özgürlüğüne" kavuşan Britney Spears, babasının bu vesayeti nasıl "kötüye" kullandığını hem kitabı hem de sosyal medyada anlatmıştı.

"MÜZİK SEKTÖRÜNE BİR DAHA ASLA DÖNMEYECEĞİM"

Spears hakkında sık sık çıkan yeni albüm haberleri için de, "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

"HALA HAKKIMDA BİLMEDİĞİNİZ BİRÇOK ŞEY VAR"

42 yaşındaki ünlü isim, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.