Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

Ops I did it again! Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Britney Spears, son Instagram gönderisinde nişanlısı Sam Asghari ile bebek sahibi olacağını duyurdu. 40 yaşındaki şarkıcı, daha önce nişanlısıyla bir aile kurma umutlarını dile getirdikten sonra Sam Asghari'den bir bebek bekliyor.

40 yaşındaki pop prensesi, Maui'ye yaptığı son tatili hakkında uzun bir açıklamayla birlikte, Instagram sayfasında pembe çiçek ve çay bardağının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Hamile olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Maui seyahatime çıkmak için o kadar çok kilo verdim ki sonra bir anda geri aldım ve o an neler olduğunu anlamayarak 'Aman Tanrım... mideme ne oldu ???' diye düşündüm. Kocam 'Hayır hamilesin!' dedi Bu yüzden hamilelik testi yaptırdım. Ve uhhhhh işte... Bir bebeğim olacak."

Spears, önceki iki hamileliği sırasında kendisini taciz eden paparazziler nedeniyle dışarı çıkmaktan kaçınmayı planladığını, o zamanlar bu durumdan dolayı perinatal depresyon geçirdiğini açıkladı. "Zor çünkü hamileyken perinatal depresyon geçirdim… Kesinlikle korkunç olduğunu söylemeliyim…O zamanlar kadınlar bunun hakkında konuşmayı tercih etmezdi... Bazı insanlar karnında bir bebek varken böyle şikayet etmesinin tehlikeli olduğunu düşünürdü. Ama kadınlar artık bilinçli ve her gün bundan bahsediyor..."

Dışarı çıkmak yerine yoga yapacağını açıklayan Spears hamilelik haberini şu sözlerle sonlandırdı: "Bolca neşe ve sevgi yayarak her gün yoga yapacağım !!!"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Britney Spears (@britneyspears)'in paylaştığı bir gönderi

Paris Hilton, gönderisine "Tebrikler kardeşim! Senin için çok heyecanlıyım!! Seni seviyorum!!!" yazdı.

2008'de akıl sağlığı konusundaki problemler nedeniyle Britney Spears'ın babası Jamie Spears 13 yıl boyunca Britney Spears'ın kariyeri ve parası üzerinde yasal kontrole sahipti. Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu. Haziran 2021'deki bir mahkeme duruşmasında, pop yıldızı üçüncü bir çocuğa sahip olma arzusundan bahsetmişti. Mahkemeye verdiği demeçte, "Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi. Ancak bu ne yazık ki mümkün değildi. Babası Jamie Spears'ın müdafaası altında olduğu için Britney Spears'ın evlenmesine ve bebek sahibi olmasına müsaade verilmeyecekti. Daha sonra tekrar görülen davada Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı alındı. Spears yeni bulduğu özgürlüğünün tadını çıkarmaya devam ederken, pek çok paylaşımında da bir aile kurmak istediğinin altını çizdi. Spears, nişanlısının 28. doğum günü için Instagram'da Asghari'ye övgüler yağdırarak, "Nişanlımın doğum günü kutlu olsun… Seni çok seviyorum… Seninle bir aile istiyorum… Her şeyi seninle istiyorum !!!!" yazdı.

Britney Spears, 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile geçen yıl Eylül ayında nişanlanmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Britney Spears (@britneyspears)'in paylaştığı bir gönderi

40 yaşındaki Spears'ın Kevin Federline ile olan önceki evliliğinden Sean ve Jayden adında iki çocuğu var.