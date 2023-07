Britney Spears uzun aradan sonra müziğe geri dönüyor! İşte yeni şarkısı

Süperstar, bu hafta başında eski işbirlikçisi ve yapımcısı Will.i.am ile birlikte yeni bir şarkı yayınlayacağını duyurarak hayranlarını şaşırttı. Will.i.am, sosyal medyada pop yıldızı ile “Mind Your Business"(İşine Bak) adlı bir parça çıkaracağı haberini ilk veren kişi oldu. "Mind Your Business", Spears'ın Elton John ile yakın zamanda yaptığı "Hold Me Closer" işbirliği dışında, 2016 albümü Glory'den bu yana müziğe ilk geri dönüşü olacak.

Şarkı ayrıca, bir zamanlar Spears'ın babası tarafından kontrol edilen ve daha önce "taciz edici" olarak tanımladığı ve hayran kitlesi arasında "Britney'i Özgürleştir" hareketini ateşleyen anlaşmanın yakın zamanda feshedilmesini takip ediyor.

Spears ve Will.i.am, 2012'deki hit single'ları "Scream & Shout"tan sonra on yılı aşkın bir süredir ilk kez birlikte çalışıyor. Üç dakikalık bu parça, Spears'ın Will.i.am ile birlikte güçlü bir ritme eşlik ederek şarkı söylediği yüksek enerjili bir EDM (elektronik dans müziği) parçası.

Will.i.am “Bu parçayı çıkardığımız için çok onurlu ve heyecanlıyım… Teşekkürler @britneyspears… hayatımda tanıştığım en korkusuz, en güçlü, en kibar, en saf insanlardan birisin," diye yazdı bu hafta başında Instagram'da. "Seninle çalışmayı her zaman sevdim ve hep seveceğim..."

Will.i.am, şarkının anlamı ve ortaya çıkması hakkında daha fazla bilgi paylaşmak için single'ın resmi çıkışından önce CBS Mornings ile de konuştu.

Rapçi ve yapımcı, şarkının teması ve Spears'ın şarkı sözleriyle kişisel bağı hakkında "İnce bir detay var ve herkes mahremiyeti hak ediyor" dedi.

"Müzik birçok insan için terapi olabilir" diye devam etti. "Müzikle, ritimle, şarkıyla, melodiyle ve ahenkle bu bağlantıya sahip olduğunuzda ve kendinizi bununla ifade ettiğinizde, bu, yaşadığınız her şeyde size yardımcı oluyor."

İşte yeni şarkısı