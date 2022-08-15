Britney Spears'a Jennifer Lopez'den destek mesajı: "Güçlü kal"

Babası James Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kazandıktan kısa bir süre sonra sevgilisi Sam Asghari ile dünyaevine giren Britney Spears, şimdilerde eski eşi Kevin Federline ile yaşadığı polemiklerle gündemde.

Federline geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, 16 yaşındaki Sean ve 15 yaşındaki Jayden'nin annelerini görmeme kararını nasıl verdiklerini anlatmıştı. Kevin Federline, çocukların anneleriyle birkaç aydır görüşmediğini, bunun nedeninin Spears’ın, Instagram’da paylaştığı çıplak fotoğraflar olduğunu söylemişti.

"BENİ ÜZÜYOR"

Bu açıklamalar ünlü şarkıcıyı çok kızdırmış; "Eski kocamın çocuklarımla aramdaki ilişkiyi tartışmaya karar verdiğini duymak beni üzüyor. Hepimizin bildiği gibi, genç erkekleri yetiştirmek hiç kimse için asla kolay değildir. Nedenin Instagram’a dayandırılması beni endişelendiriyor" diye yazmıştı.

"BENİ SEVMELERİNİ O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ"

Şarkıcı sosyal medya paylaşımında “Beni sevmelerini o kadar çok istedim ki belki de abartmış olabilirim” demiş, çocuklarının evine daha az geleceklerini söylediklerini ve bunu eski eşiyle de paylaştığını belirtmişti.

"GÜÇLÜ KAL!"

Eski eşi ve çocuklarının babası Kevin Federline yüzünden zorlu anlar yaşayan Britney Spears'a destek çıktı. Jennifer Lopez ile 2001 MTV Video Müzik Ödülleri’nde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Spears’ın ardından Lopez de aynı gönderiyi paylaşarak, “Güçlü kal” sözleriyle yanıt verdi.