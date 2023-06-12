Britney Spears'ın ailesi: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

Britney Spears'ın Instagram hesabından yarı çıplak pozlarını paylaşması ailesi tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Spears'ın ailesi şimdi de, pop yıldızının Amy Winehouse'la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor.

BRITNEY SPEARS'IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Daily Mail'e konuşan eski eşi Kevin Federline ve babası Jamie Spears, şarkıcının uyuşturucu kullandığını ve ölebileceğini düşünüyor.

"METAMFETAMİN KULLANMASINDAN ENDİŞELİYİM"

2004 ve 2007 arasında Spears'la evli kalan 45 yaşındaki dansçı Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney'nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" ifadesini kullandı.

ÇOCUKLAR ANNELERİNİN EVİNDE DURMAK İSTEMİYOR MU?

Eski eş ayrıca, "Çocukların bir sabah uyandıklarında annelerinin aşırı doz almış aldığını duymalarını istemiyorum" ifadesini kullandı.

Preston ve 16 yaşındaki küçük erkek kardeşi Jayden, sözde uyuşturucuların teslim edildiğini gördükten sonra annelerinin evinde vakit geçirmeyi reddettiklerini de söylüyor.