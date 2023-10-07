Britney Spears’ın babası hastaneye kaldırıldı

ABD'li yıldız Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi 2021'de kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu. Spears'ın vasilik davasıyla senelerce kavgalı olduğu babası hastaneye kaldırıldı.

"AŞIRI DERECEDE HASTA"

Spears Ailesi’ne yakın bir kaynak, Jamie’nin aşırı derecede hasta olduğunu söyledi. Ayrıca Jamie’nin yakın zamanda alkolizm nedeniyle rehabilitasyona gittiği haberlerinin de yalan olduğunu belirtti.

Jamie Spears’ın sağlık sorunu bir anda ortaya çıkmıyor, ilk olarak ağustos ayının sonlarında böbreklerinde bir sorun yaşıyor. Basına yansıyan haberlere göre; on beş yıldan fazla bir süre önce diz protezi ameliyatı geçiren Spears, bir şekilde korkunç bir enfeksiyon geliştirmiş olabilir ve şu an yaşadığı sorun da dizlerinden kaynaklanmış olabilir.

Baba Spears’ın hastalığı sırasında 25 kilodan fazla kaybettiği de belirtilirken, geçtiğimiz aylarda eşi Sam Asghari’den ayrılan Britney Spears’ın da çok geç olmadan babasıyla barışmayı düşündüğü konuşuluyor.