Britney Spears’ın eşi ayrılık dedikodulara son noktayı koydu

Britney Spears ile Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. Çiftin aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre; Asghari'nin film çekimi sırasında alyansını çıkarması dedikoduları alevlendirmişti.

DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU

İkiliden söylentilere yanıt gecikmedi.İranlı-Amerikalı model ve spor eğitmeni Sam Asghari (29), geçtiğimiz sene evlendiği Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears (41) ile güneşli bir günde, arkalarında okyanus varken gülümsedikleri bir video paylaştı. Asghari, "Her şey yolunda" mesajını verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sam Asghari (@samasghari)'in paylaştığı bir gönderi

"KİŞİSEL OLARAK O POZLARDAN HOŞLANMIYORUM"

Öte yandan Asghari, geçtiğimiz aylarda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını çık açık belirtmişti.

Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini eklemişti. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da ifade etmişti.

Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyordu:

Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim.