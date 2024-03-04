Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari, onun hakkında neden asla 'kötü konuşmayacağını' açıkladı

Sam Asgari "İnsanların bir ilişkiyi bitirdikten sonra birbirinin arkasından konuşmasından her zaman nefret etmişimdir. Çünkü bir noktada birbirlerine birbirlerini sevdiklerini söylediler, aynı masada oturdular ve birlikte yemek yediler" dedi.

"Bu asla yapmayacağım bir şey çünkü benim için harika bir deneyimdi. Her zaman hayatımın bir parçası, hayatımın bir bölümü olacak" diye devam etti.