Britney Spears'ın eski eşi Sam Asghari, onun hakkında neden asla 'kötü konuşmayacağını' açıkladı
Britney Spears'ın eski kocası Sam Asghari , boşandıktan sonra ünlü şarkıcı hakkında neden asla 'kötü konuşmayacağını' açıkladı.
Cumartesi günü People dergisinde yayınlanan bir röportajda Asghari, kendisinin ve Spears'ın ilişkisini sonlandıran kişi olmasına rağmen boşanma sonrasında "birbiri hakkında kötü konuşma" eğiliminde olmadığını vurguladı.
Sam Asgari "İnsanların bir ilişkiyi bitirdikten sonra birbirinin arkasından konuşmasından her zaman nefret etmişimdir. Çünkü bir noktada birbirlerine birbirlerini sevdiklerini söylediler, aynı masada oturdular ve birlikte yemek yediler" dedi.
"Bu asla yapmayacağım bir şey çünkü benim için harika bir deneyimdi. Her zaman hayatımın bir parçası, hayatımın bir bölümü olacak" diye devam etti.
Aktör, pop yıldızıyla olan eski bağlarının bir "lütuf" olduğunu ifade etti.
Asghari “Biriyle hayatı uzun süre paylaşabilmek bir nimetti. Ve insanlar ayrışıyor ve insanlar yoluna devam ediyor," dedi .
Asghari ve Spears ilk kez 2016 yılında "Slumber Party" adlı şarkısının müzik videosunda göründükten sonra çıkmaya başladı . Haziran 2022'de "evlendiler.
Asghari'nin geçen yıl ağustos ayında Spears'tan "uzlaşmaz farklılıklar"ı gerekçe göstererek boşanma davası açmasının ardından evliliklerini 14 ay sonra sonlandırdılar.
Spears'ın, Asghari boşanma davası açmadan önce yazmayı bitirdiği bomba etkisi yaratan anı kitabı "İçimdeki Kadın"da, onu " Tanrı'nın bir hediyesi " olarak nitelendirdi.