Britney Spears'in kitabından çarpıcı kesitler: "Justin Timberlake baba olmak istemedi, bebeği aldırdım"

Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topluyor. 24 Ekim'de okuyucuyla buluşacak olan kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkıyor.

JUSTİN TİMBERLACK İLE BİRLİKTEYKEN HAMİLE KALDI

Şarkıcının Justin Timberlake ile birlikte olduğu dönemde (1999-2002 yılları arasında) hamile kaldığı ortaya çıktı. Şarkıcı anı kitabında "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı söyledi" ifadelerine yer verdi. İkili birlikteliğe başladıklarında Spears o sırada 17, Timberlake ise 18 yaşındaydı.

"JUSTIN BABA OLMAK İSTEMEDİĞİNDEN ÇOK EMİNDİ"

Britney Spears'ın satırları şöyle devam ediyor: "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Eminim insanlar bunun için benden nefret edecekler ama ben bebek sahibi olmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer bu bana kalsaydı asla yapmazdım. Ama yine de Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki."

Spears, hamileliği sonlandırmanın hayatında yaşadığı en acı verici deneyim olduğunu da satırlarına ekledi.