Britney Spears'ın yeni kitabından kazanacağı para belli oldu!

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın 24 Ekim'de piyasaya çıkan ve çıktığı gibi büyük satış rekorlarına imza atan kitap anlaşmasından kazancı belli oldu.

TARİHİN EN ÇOK SATAN ANI KİTABI OLDU

Sansasyonel hayatı, yaşadığı aşklar ve aile problemleriyle uzun yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Britney Spears'ın kitabı satışa çıkmasından saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu.

12,5 MİLYON DOLARA İMZA ATTI

TMZ'nin haberine göre Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı. Bunun yanı sıra satış gelirinden de yüzde 25 alması, anlaşma dahilinde. Yayınevi henüz satış karından Spears'a ödeme yapmadı.

JUSTIN TIMBERLAKE'İ ALDATTIĞINI ANLATMIŞTI

Britney Spears ihaneti şu sözlerle anlattı: Bir gece dışarıdaydık ve bir İspanyol barına gittik. Dans ettik ve dans ettik. O gece onunla öpüştüm.

Spears, bir istisna dışında Timberlake'e yıllarca sadık kaldığını vurguladı. ABD'li pop yıldızı, Justin'e Wade ile olan öpüşmesinden bahsettiğini ve bu durumu atlatıp birlikte kalabildiklerini yazdı.

JUSTIN TİMBERLAKE'TEN HAMİLE KALMIŞ

Britney Spears'ın Justin Timberlake ile ilgili sözleri şöyle devam ediyor: "Justin bebek sahibi olmaya hazır olmadığımızı, çok genç olduğumuzu söyledi. Eminim insanlar bunun için benden nefret edecekler ama ben bebek sahibi olmamayı kabul ettim. Bunun doğru bir karar olup olmadığını bilmiyorum. Eğer bu bana kalsaydı asla yapmazdım. Ama yine de Justin baba olmak istemediğinden o kadar emindi ki."