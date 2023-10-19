Britney Spears'tan Justin Timberlake'i aldatma itirafı: Onunla öpüştüm!

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatından kesitler anlattığı 'The Woman In Me'de (İçimdeki Kadın) kitabı ses getirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'den çocuk aldırdığını itiraf eden Spears'ın bugün ise Timberlake'i aldattığı ortaya çıktı.

ALDATILDIĞINI İMA EDEN ŞARKI İLE GRAMMY KAZANMIŞTI

Ünlü popçunun, Justin Timberlake ile üç yıllık birlikteliğin ardından 2002'de Avustralyalı koreograf ve dansçı Wade Robson'la yaşadığı ilişki nedeniyle ayrıldığı konuşuluyordu. Timberlake, aldatıldığını ima eden sözler içeren single'ı 'Cry Me A River'ı yayınlamıştı.

Justin, "Ne yaptığını söylemene gerek yok. Zaten biliyorum, ondan öğrendim. Artık hiç şansımız yok" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken single ile Grammy ödülü kazanmıştı.

BRITNEY SPEARS: O GECE ONUNLA ÖPÜŞTÜM

Britney Spears ihaneti şu sözlerle anlattı: Bir gece dışarıdaydık ve bir İspanyol barına gittik. Dans ettik ve dans ettik. O gece onunla öpüştüm.

Spears, bir istisna dışında Timberlake'e yıllarca sadık kaldığını vurguladı. ABD'li pop yıldızı, Justin'e Wade ile olan öpüşmesinden bahsettiğini ve bu durumu atlatıp birlikte kalabildiklerini yazdı.