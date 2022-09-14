Britney Spears'tan kariyeri hakkında üzücü açıklama: Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears, altı yıl sonra müziğe geri dönmüştü. Spears'ın İngiliz müzisyen Elton John ile düet yaptığı 'Hold Me Closer' adlı şarkısı yayınlanmıştı. Spears, kariyeri hakkında yeni bir açıklama yaparak sevenlerini üzdü.

"Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım"

Babasının vasiliği altında geçen 13 senenin ardından ‘travma’ yaşadığını paylaşan yıldız, müzik kariyeriyle ilgili açıklama yaptı. Şarkıcı “Hayat boyu travma yaşacağım. Bu konuda çok sinirliyim. Muhtemelen bir daha sahneye çıkmayacağım. Çünkü çok inatçıyımdır ve davamda haklıyım” ifadelerini kullandı.

2008-2021 yılları arasında müzik videolarında yaratıcılığını kullanmasına izin verilmediğini paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, performansları esnasında çekilen fotoğraflardan ve dansçı sayısından memnun olmadığını da dile getirdi.

Çocukları görüşmek istemiyor

Öte yandan Spears, son dönemde eski eşi Kevin Federline’nin çocuklarıyla görüşmediğine dair yaptığı çarpıcı yorumlarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı.

Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular, ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.