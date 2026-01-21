Brooklyn Beckham, David-Victoria Beckham çiftine hangi suçlamalarda bulundu?
David-Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, ipleri kopardığı ailesini yerden yere vuran açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Brooklyn, ailesini nelerle suçladı? İşte detaylar...
26 yaşındaki Brooklyn Beckham'ın ailesiyle arasındaki gerilim devam ediyor. Brooklyn Beckham, son olarak ailesine neden sırt çevirdiğine dair bir açıklamada bulundu.
Açıklamasında ailesine yönelik 10 çarpıcı suçlama yönelten Brooklyn Beckham, anne ve babasını, eşi Nicola Peltz ile aralarını bozmaya çalışmakla itham etti. İşte o 11 madde...
"ANNEM GELİNLİK TASARIMINI SON ANDA İPTAL ETTİ"
Brooklyn Beckham, tasarımcı annesi Victoria Beckham'ın düğüne geri sayım başladığında eşi Nicola Peltz'in gelinliğini tasarlamaktan vazgeçtiğini öne sürdü. Brooklyn, "Annem, Nicola'nın onun tasarımını giymek için heyecanlı olmasına rağmen, son anda elbise yapımını iptal etti ve bu da Nicola'nın acilen yeni bir gelinlik bulmasına neden oldu" dedi. Ancak bu iddiayı öne sürmesinin ardından Nicola Peltz için Valentino imzalı gelinliğin hazırlığının bir yıl sürdüğü haberleriyle İngiliz basınında Brooklynn Beckham'a yalanlama yapıldı.
"SOYADI HAKKIMDAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER"
Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn Beckham, "Düğün tarihinden önce imzalamam konusunda ısrarcıydılar, çünkü o zaman anlaşmanın şartları yürürlüğe girecekti. Benim direnmem ödeme gününü etkiledi ve o zamandan beri bana asla eskisi gibi davranmadılar" ifadesini kullandı.