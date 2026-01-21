Brooklyn Beckham, David-Victoria Beckham çiftine hangi suçlamalarda bulundu?

"SOYADI HAKKIMDAN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER"

Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn Beckham, "Düğün tarihinden önce imzalamam konusunda ısrarcıydılar, çünkü o zaman anlaşmanın şartları yürürlüğe girecekti. Benim direnmem ödeme gününü etkiledi ve o zamandan beri bana asla eskisi gibi davranmadılar" ifadesini kullandı.