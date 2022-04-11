Brooklyn Beckham, düğünden sonra Nicola Peltz'in soyadını aldı

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz geçtiğimiz Cumartesi günü büyük bir törenle evlendi. Evliliklerinde en çok konuşulan konu ise Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz'in soyadını alması olayı oldu. Aşık adam Brooklyn Beckham evlendikten hemen sonra Instagram'da soyadını değiştirdi.

(Düğünle ilgili tüm detayları 'Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi' haberimizden okuyabilirsiniz.)

23 yaşında Brooklyn Beckham ve 27 yaşındaki aktris Nicola Peltz, üç yıllık romantik birlikteliklerinin sonucunda Florida'da lüks bir törenle dünya evine girdiler. Lüks törenin yanı sıra dikkat çeken olaylardan biri ise Brooklyn Beckham'ın, Nicola Peltz'in soyadını alması oldu. Brooklyn Beckham düğünlerinin hemen ardından Instagram'dan paylaştığı gönderide 'Bay ve Bayan Peltz' yazdı. Nicola'nın soyadını alacağı yönündeki söylentileri bu fotoğraf ile doğrulandığı düşünüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @brooklynpeltzbeckham'in paylaştığı bir gönderi

Victoria Beckham'ın ve David Beckham'ın, bu duruma sıcak bakmadığı konuşuluyordu. Beckham çifti, Instagram gönderiyle bu durumu doğrulamış oldu. Brooklyn Beckham'ın koyduğu fotoğrafı paylaşan Victoria Beckham ve David Beckham, paylaştıkları gönderilerin altına 'Bay ve Bayan Beckham' yazması dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör David Beckham (@davidbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

Brooklyn Beckham'dan bir sonraki adım gecikmedi! Brooklyn Beckham, Instagram ismini Brooklyn Peltz Bechkam olarak değiştirdi ve Nicola Peltz'de soyadını 'Beckham' olarak değiştirdi.

Eşinin soyadını alma durumu Yahudi geleneklerinden dolayı da olsa Brooklyn Beckham bu durumu 'Aşklarının bir göstergesi' olarak adlandırdı. Ayrıca lüks törende Beckham'ın Talit taktığı ve geleneksel Yahudi düğünlerinde olduğu gibi bardak kırdığı dikkatlerden kaçmadı. Evliliklerinde bir diğer dikkat çeken olay ise çiftin Yahudi evlilik belgesi olan Ketuba ve evlilik öncesi bir anlaşma imzalaması olmuştu.