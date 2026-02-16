Brooklyn Beckham ile ailesi arasındaki gerginlik sürerken kız kardeşi Harper Beckham’dan duygusal mesaj
Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik suçlamalarıyla sarsılan Beckham Ailesi'nde, en küçük kardeş Harper Beckham’dan birleştirici bir adım geldi. 14 yaşındaki Harper’ın Sevgililer Günü’nde kardeşlik bağlarına vurgu yapan paylaşımı, aile içindeki kopuşu ve uzlaşma çabalarını yeniden gündeme taşıdı.
Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik ağır ithamları ardından, babası David Beckham’a ithaf ettiği dövmeleri sildirmesi, taraflar arasındaki kopuşun en somut göstergesi olarak kabul edilmişti. Nicola Peltz ile evliliğini bu tartışmaların uzağında sürdüren Brooklyn'in aksine; kardeşleri Romeo ve Cruz’un babalarına bağlılıklarını yeni dövmelerle ilan etmesi, aile içindeki ayrışmayı iyice belirginleştirdi.
Tüm bu çekişmeli sürecin ortasında, ailenin en küçüğü Harper Beckham’dan sürece farklı bir boyut kazandıran anlamlı bir mesaj geldi. İşte detaylar...
Fotoğraf: Getty Images
"HEPİNİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ KELİMELER BUNU TARİF EDEMEZ"
14 Şubat Cumartesi günü, Victoria ve David Beckham’ın 14 yaşındaki kızı Harper, Instagram hesabından ağabeyleri Brooklyn Peltz Beckham, Romeo ve Cruz Beckham ile çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyaz karede Harper, havuzda 26 yaşındaki ağabeyi Brooklyn’e sarılırken görülüyor; arka planda ise 23 yaşındaki Romeo ve 20 yaşındaki Cruz birbirlerine sarılmış şekilde duruyor.
Harper, ağabeylerini etiketlediği bu paylaşımın üzerine, "Hepinizi o kadar çok seviyorum ki kelimeler bunu tarif edemez" notunu düştü.
Fotoğraf: Getty Images
ROMEO VE VICTORIA BECKHAM'DAN PAYLAŞIM
Romeo bu paylaşımı kendi hikayesine bir sonsuzluk emojisiyle taşırken, Victoria Beckham da kızının paylaşımlarını kendi takipçilerine aktararak aile içindeki bu dayanışma anlarını görünür kıldı.
Fotoğraf: Instagram/ @romeobeckham
"TÜM DÜNYADAKİ EN İYİ AĞABEYLERİN SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Harper, Fergie’nin "Big Girls Don’t Cry" şarkısı eşliğinde paylaştığı bir diğer eski fotoğrafa ise, "Tüm dünyadaki en iyi ağabeylerin Sevgililer Günü kutlu olsun x" yazdı. Victoria, bu gönderiyi kendi Instagram hikayesinde paylaşırken üzerine kırmızı bir kalp emojisi ekledi.
Fotoğraf: Instagram/ @victoriabeckham