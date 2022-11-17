Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz çiftinden çocuk açıklaması: "Büyük bir aile istiyoruz"

Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham , oyuncu Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz nisan ayında Miami'de görkemli bir törenle evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, çocuk sahibi olup olmayacakları yönündeki sorulara cevap verdi. Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, her evli çift gibi çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi.

"ERKEK KARDEŞLERİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYOR"

Peltz, yedi kardeş olduklarını belirterek "Bence Brooklyn, benim ailemle birlikte olmayı ve özellikle ağabeylerimle vakit geçirmeyi seviyor" dedi. Nicola Peltz, eşinin erkek kardeşleriyle iyi arkadaş olduklarını da sözlerine ekledi.

"BÜYÜK BİR AİLE İSTİYORUZ"

Son olarak Bates Motels adlı yapımda kamera karşısına geçen Nicola Peltz bu konuyla ilgili "Biz gerçekten büyük bir aile istiyoruz. Çocuklarımızdan bazılarını biz dünyaya getireceğiz. Sonra başka çocuklar da evlat edinmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ARKADAŞINIZLA EVLENMELİSİNİZ"

Rol aldığı 'The Transformers: Age of Extinction' adlı filmle tanınan Nicola Peltz, Brooklyn'in bir yandan "en iyi arkadaşı" bir yandan da "hayatının aşkı" olduğunu sözlerine ekledi. Peltz, Entertainment Tonight'a verdiği demeçte ise "3 yıldır birlikteyiz. Ben en iyi arkadaşımla yaşıyormuş gibi hissediyorum. O ayrıca benim hayatımın aşkı. Ve bu çok hoş bir şey" dedi. Oyuncu, evlenmeyi düşünen yaşıtlarına da "En iyi arkadaşınızla evlenmelisiniz" diyerek seslendi.

"ONUN BEDENİ VE ONUN KARARI"

Ağustos 2022'de Brooklyn Beckham genç yaşta baba olmayı planladığını ve 10 tane çocuğu olmasını istediğini belirtmişti. Fakat çocuk sahibi olma konusunda eşi Nicola Peltz Beckham'ın fikrinin önemli olduğunu saklamamıştı. Brooklyn Beckham, 10 çocuk arzusunu dile getirdikten sonra "Ama bu onun bedeni ve onun kararı" diye sözlerini tamamlamıştı.

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