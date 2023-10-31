Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz aşklarının 4. yılını kutladı: Sen benim her şeyimsin

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn, Amerikalı oyuncu ve model Nicole Peltz ile geçen yıl gösterişli bir törenle evlenişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, aşklarının dördüncü yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı.

"HAYATIMI TAMAMLADIN"

Brooklyn Beckham "Son dört yıl hayatımın en harika yıllarıydı. Sen benim hayatımı tamamladın. Sen benim her şeyimsin. Ve ben hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @brooklynpeltzbeckham'in paylaştığı bir gönderi

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Nicole Peltz, "Benim sonsuzum, seni seviyorum" dedi.

"SENİN KARIN OLMAYI SEVİYORUM"

Ardından kendi sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nicola Peltz, Beckham ile pozlarına "Dördüncü yılımız kutlu olsun bebeğim. Seni çok seviyorum. En iyi eş olduğun ve beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Senin karın olmayı seviyorum" notunu düştü.