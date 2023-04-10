Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz evlilik yıl dönümünü kutladı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eski Spice Girl Victoria Beckham'ın 24 yaşındaki oğlu , Haziran 2020'de nişanlandı. Çift için geçen yıl nisan ayında Florida, Palm Beach'te 2,85 milyon sterlinlik (3,5 milyon dolar) bir düğün yapıldı.

Beckham, Instagram'da bir yıl dönümü mesajı yayınladı. Peltz ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Beckham, "Bir yıl önce bugün en iyi arkadaşım xx ile evlendim" yazdı.

“Sana karım diyebildiğim için en şanslı insanım… sen benim her şeyimsin ve her sabah o muhteşem yüzünün yanında uyanabildiğim için bu dünyadaki en şanslı insanım. Daha nice yıllara bebeğim xx seni çok ama çok seviyorum... şimdi genç olduğumuz kadar yaşlıyken de çok eğlenmek için."

Bu gönderiyi Instagram'da gör @brooklynpeltzbeckham'in paylaştığı bir gönderi

Peltz ise gönderinin altına, "Seni çok seviyorum!! Bu çok şirin!!! Senin karın olmayı seviyorum.” yazdı.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham, 9 Nisan 2023 Pazar günü bazı Paskalya şenliklerinin yanı sıra aileleriyle ilk evlilik yıldönümlerini kutladılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)'in paylaştığı bir gönderi

"Koridorda yürüdüğümden bu yana bir yıl geçtiğine inanamıyorum seni çok seviyorum bebeğim. Karın olmayı seviyorum. Sensiz hayatımı hayal bile edemiyorum sen hayal ettiğim her şeysin ve hayatımı seninle aldığım için çok mutluyum” diye yazdı. Nicola Peltz bu vesileyle Victoria Beckham ve David Beckham ile olan söylentilere de son verdi. Paylaştığı fotoğrafta Beckham ailesi de yer alıyordu. Peltz, şu sözlerle devam etti: “Bugün ailelerimizle kutlama yapmak çok harikaydı! Umarım herkes güzel bir Paskalya geçirmiştir!