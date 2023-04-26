Bruce Willis dede oldu

Geçtiğimiz yıl sağlık problemleri yaşayan ve önce afazi sonra da demans teşhisi konan ünlü aktör Bruce Willis (68) ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Demi Moore’un (60) kızları Rumer Willis, salı günü Los Angeles’taki evinde ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini paylaştı.

"Hayal ettiğimizden daha fazlasısın"

Partneri müzisyen Derek Richard Thomas ile Instagram’da ortak paylaşım yapan ünlü aktris, Louetta Isley Thomas Willis adını verdiği kız bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Rumer Willis "Louetta Isley Thomas Willis ,sen saf bir sihirsin. 18 Nisan Salı günü evde doğdu. Hayal ettiğimizden daha fazlasısın" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)'in paylaştığı bir gönderi

Fotoğrafa Rumer Willis’in ailesinden, yakınlarından ve hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum gelirken yeni doğan bebeğin siyah saçlı olduğu görüldü.

Bebek için Melanie Griffith, Alyssa Milano, Hilary Duff ve Behati Prinsloo gibi birçok ünlü isim de tebriklerini ve mutluluklarını dile getirdi.

5 ÇOCUK BABASI

Öte yandan Bruce Willis, kendisi gibi oyuncu olan Demi Moore ile 1987'de evlenmişti. 2000'de yollarını ayıran ikilinin bu birliktelikten; Rummer, Tallulah ve Scout adında üç kızı bulunuyor.