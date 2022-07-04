Bruce Willis'in avukatı Matin Singer ilk kez konuştu: Hasta olduğu halde çalışmak istedi

"Zor Ölüm", "Kanun Namına", "Altıncı His" ve "Ölümsüz" gibi birbirinden başarılı yapımlarla hafızalara kazınan dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzmüştü. Ünlü oyuncuya 'afazi' hastalığı teşhisi konulmuş ve oyunculuğu bırakma kararı almıştı.

"AFAZİ OLAN BAŞKALARI GİBİ ÇALIŞMAK İSTEDİ"

Willis avukatı Matin Singer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Los Angeles'ta bir gazeteye açıklama yapan Singer, "Müvekkilim olan Bay Willis hastalığına rağmen çalışmak istedi. Çünkü tıpkı afazi hastalığına yakalanan ve çalışmaya devam eden başkaları gibi bunu yapabileceğini düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

"COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA İŞ İMKANI SAĞLADI"

Singer yaptığı konuşmasında, aktörün sağlık sorunlarına rağmen film çekmeyi sürdürdüğünü ve bunun da özellikle pandemi süresinde kamera arkasındaki birçok kişiye iş imkanı sağladığını da vurguladı.

AİLECEK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Öte yandan Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, bu gelişmenin sonucu olarak Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağı duyurulmuştu.

Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım." ifadelerini kullanmıştı.