Bruce Willis’in eşi Emma Heming gazete manşetlerine isyan etti: 'Kocamın neşesinin kalmadığı yalan'
Ünlü aktör Bruce Willis, geçtiğimiz sene frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı. Oyunculuğu bırakarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Willis'in eşi Emma Heming, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yapılan haberlere isyan etti.
Frontotemporal demans hastalığıyla mücadele eden Hollywood yıldızı Bruce Willis’in eşi Emma Heming, ünlü aktörün artık hayattan keyif almadığı yönündeki haberlere ateş püskürdü.
2022'de oyunculuktan emekli olan 68 yaşındaki Willis'e geçen sene demans teşhisi konmuştu. Willis'in yakın arkadaşlarından ünlü Mavi Ay dizisinin yönetmeni Glenn Gordon Caron da son açıklamasında oyuncunun konuşmakta zorlandığını söylemişti.
Willis'in 45 yaşındaki eşi Heming ise ünlü isimle ilgili son haberlere yanı verdi. Haberleri "uydurma" olarak niteleyen Heming, "Pazar sabahı internette gezinirken bir başlık gördüm ve ailemle ilgiliydi. Eşimin hayatında artık hiçbir neşe olmadığı yazıyordu. Bunun asla gerçek olmadığını söyleyebilirim. Bu aptalca başlıkları kim atıyorsa onlardan insanları korkutmayı bırakmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Heming, nörolojik ve bilişsel hastalıklara yakalanan kişilerin bu haberlere inanıp her şeyin sonu geldiğini düşünebileceğini ama bunun doğru olmadığını kaydetti. Hayatlarının kolay olmadığını belirten eski model, buna karşın Willis'in zaman zaman çok neşeli ve mutlu olduğunu söyledi.