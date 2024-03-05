Bruce Willis’in eşi Emma Heming gazete manşetlerine isyan etti: 'Kocamın neşesinin kalmadığı yalan'

Willis'in 45 yaşındaki eşi Heming ise ünlü isimle ilgili son haberlere yanı verdi. Haberleri "uydurma" olarak niteleyen Heming, "Pazar sabahı internette gezinirken bir başlık gördüm ve ailemle ilgiliydi. Eşimin hayatında artık hiçbir neşe olmadığı yazıyordu. Bunun asla gerçek olmadığını söyleyebilirim. Bu aptalca başlıkları kim atıyorsa onlardan insanları korkutmayı bırakmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.