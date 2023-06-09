Bruce Willis'in kızı Rumer Willis bebeğinin doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı

Frontotemporal demans' teşhisi konulan ve oyunculuğu bıraka Bruce Willis, iki ay önce torunu Louetta Isley'i kucağına alarak ilk kez dede olma sevincini yaşamıştı. Rummer Willis, müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas ile kızlarına Louetta Isley adını verdiklerini duyurmuştu.

SUDA DOĞUM YAPTI

İlk kez annelik heyecanı heyecanı yaşayan Rumer Willis, konuk olduğu bir podcast yayınında doğum heyecanını ve bebeğini kucağına aldığı ilk anı anlattı.

Suda doğum yapan Willis'e iki kız kardeşi ile annesi Demi Moore eşlik etti.

Sosyal medya hesabından doğum sırasıda çekilen fotoğrafları da paylaşan Willis, ebenin yardımıyla amniyon kesesini patlattığını "Sanırım o anda çekilen bir fotoğrafım var. Orada yüzümde şaşkınlık izleri görünüyor" ifadeleriyle anlattı.

"YAŞADIĞIM EN MEST EDİCİ ANDI"

Bebeğinin tam olarak dünyaya geldiği o ilk anın ise daha önce yaşadığı hiçbir ana benzemediğini ifade eden Rumer Willis, kızı, kendi bedeninden ayrıldıktan sonra, anlattığına göre ebe ve sevgilisi Derek Richard Thomas onu hemen aldılar.

Rumer Willis, hemen sonra sevgilisine ve kendisine doğumda yardımcı olan ebeye "Bana bebeği verin. Bebeği bana verin" diye seslendiğini söyledi. Willis, bebeğini kucağına aldığı an hissettiklerini ise "Bütün hayatım boyunca yaşadığım en mest edici, en zevk aldığım andı" diye ifade etti.

Kızını kucağına aldıktan sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını sözlerine ekleyen Rumer Willis, "O anda bebeğime bakarken çekilen çok güzel fotoğraflarım var. Bebeğime bakarken, kız kardeşlerime bakarken, anneme bakarken ve annem bana sarılırken..." dedi.