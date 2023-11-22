Bruce Willis'in kızından duygusal paylaşım: Babamı gerçekten özlüyorum

Geçtiğimiz yıl, Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in hastalığı, bir süre önce frontotemporal demans olarak güncellenmişti. Bruce Willis'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını yayımladı.

"BUGÜN BABAMI GERÇEKTEN ÖZLEDİM"

Eski eşler Demi Moore ile Bruce Willis'in 1988'de dünyaya gelen kızları Rumer Willis, sosyal medya hesabından "Bugün babamı gerçekten özledim" mesajı ile nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Baba - kızın fotoğrafları kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü. Rumer Willis'e "Baba kız sevgisi her şeyin üstesinden gelir" şeklinde destek yorumları geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)'in paylaştığı bir gönderi

1987 - 2000 yılları arasında Demi Moore ile evli kalan Bruce Willis'in bu evliliğinden Rumer, Tallulah Belle, Scout LaRue adında üç kızı bulunuyor.

Willis'in 2009'dan bu yana evli olduğu Emma Heming'den de Mabel Ray, Evelyn Penn adında iki kızı var.