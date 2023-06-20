Bruce Willis'in kızlarından duygusal mesaj: Tanıdığım en iyi baba!

Geçtiğimiz hafta sonu tüm dünyada Babalar günü kutlandı. Bruce Willis'in kızları, bu özel günde sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımlarda bulundu.

"Bu inanılmaz adam benim babam"

Oyuncunun eşi, kızları ve eski eşi Demi Moore sosyal medya hesaplarında duygusal paylaşımlarda bulundu.

Oyuncunun Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Scout Willis "Bu inanılmaz adam benim babam olduğu için çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Scout LaRue Willis (@scoutlaruewillis)'in paylaştığı bir gönderi

"Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun"

Eşi Emma Hemming ise Willis'in kızını öptüğü kareyi paylaştı. Hemming paylaşımında "Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)'in paylaştığı bir gönderi

Yakın zamanda anne olan Rumer Willis babası için "Bugün kızımı tutan babamı görmek hayatım boyunca benim için çok değerli olacak. Nezaketi ve sevgisi öyle saf ve güzel ki. Sana sahip olduğum için çok şanslıyım baba" ifadelerini kullandı.

"Bana bu üç güzel kızı verdiğin için çok minnettarım"

Willis'in eski eşi Demi Moore ise oyuncunun kızlarıyla birlikte olduğu karesini paylaşarak "Bana bu üç güzel kızı verdiğin için çok minnettarım" notunu düştü.