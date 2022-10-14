Bu kez fazla ayrıntı verdi! Kim Kardashian'dan seks açıklaması

41 yaşındaki Kim Kardashian, programın bu yeni sezonu çekildiği sırada 28 yaşındaki Davidson'la çıkıyordu. Dolu dizgin aşkın sonuna gelindi ancak Kim Kardashian ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

The Kardashians'ın son bölümünde Kim Kardashian, Pete Davidson'la yaşadığı seks hayatı üzerine konuştu. The Kardashians'ın yayımlanan son bölümünde 88 yaşındaki büyükannesi MJ'le görüşen Kardashian, onun önerisi üzerine Davidson'la şömine önünde seks yaptıklarını anlattı: Pete'le geçen hafta sonu Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik. Sonra Pete'e "Büyükannem 'Şömine önünde seks yapmadıysan hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattım. Daha sonra büyükannemin anısına şömine önünde seviştik.

"Bunun gerçekten ürkütücü olduğunu biliyorum," diye ekledi gülerek. Hikayeyi paylaştıktan sonra, 88 yaşındaki MJ, torununun cinsel ilişki için yer seçimiyle ilgili endişelerini dile getirdi. MJ: "Kendi odanızda mıydınız yoksa lobide mi?" dedi. "Lobide değil!" diye bağırdı Kim. "Ama seks yapmadan önce büyükanneni düşünmek ne kadar ürkütücü?" dedi.

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