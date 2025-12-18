Buck Rogers'ın yıldızı Gil Gerard hayatını kaybetti
Bilim kurgu dizisi Buck Rogers in the 25th Century’de başrolüyle tanınan Amerikalı aktör Gil Gerard, nadir görülen ve agresif seyreden bir kanserle verdiği savaşı kaybederek 82 yaşında yaşamını yitirdi.
1979–1981 yılları arasında yayınlanan Buck Rogers in the 25th Century dizisinde Captain William “Buck” Rogers karakterine hayat veren oyuncu Gil Gerard, 16 Aralık 2025’te kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
GIL GERARD KİMDİR?
Gerard, Arkansas’ın Little Rock kentinde 23 Ocak 1943’te doğdu. Oyunculuk kariyerine New York’ta reklam filmleri ve küçük rollerde başlayarak adım attı.
1979’da Buck Rogers in the 25th Century’deki başrolüyle dünya çapında tanınan Gerard, dizi boyunca bilim kurgu hayranlarının gönlünde taht kurdu. Dizide NASA pilotu Buck Rogers’ı canlandıran Gerard, gelecekteki dünyada geçen maceralarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.